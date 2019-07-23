В округе № 60 (центр в Волновахе) Донецкой области на досрочных парламентских выборах победу одержал действующий народный депутат, самовыдвиженец Дмитрий Лубинец. По результатам обработки всех электронных протоколов, он набрал 35,90% голосов.



Лубинец опередил кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь», генерального продюсера телеканала «112 Украина» Артема Марчевского, который получил 26,74% голосов.



Далее идут кандидат от «Слуги народа» Александр Безуглый (18,47%) и выдвиженец от «Оппозиционного блока» Андрей Федай (5,56%).



Остальные кандидаты набрали менее 5%.

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