Главное за день: Как выглядит стадион «Шахтер» в Донецке. РФ снова атаковала Кривой Рог

Общество



Стадион «Шахтер» в оккупированном Донецке медленно разрушается, находясь в полном запустении. Со времён захвата города российскими войсками объект не ремонтировался и был фактически заброшен. При этом по арене не было нанесено ни одного прямого удара — стадион разрушается из-за бездействия оккупационных властей.



Боевые действия



В результате ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного российскими войсками вечером 4 апреля, погибли 18 человек, включая девятерых детей, 74 ранены. В ночь на субботу город подвергся еще одной атаке дронов-камикадзе. Один из беспилотников ударил по частному дому, в результате чего погибла пожилая женщина, еще пять ранены.



На оккупированной территории Донбасса группировки «ЛНР» и «ДНР» заявили об ударах беспилотников. Так, 4 апреля пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке дронов. Повреждены 3 пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и пожарной части. Ранен один работник «МЧС ДНР».



С 24 февраля 2022 года пиротехники ГСЧС обследовали более 11 600 гектаров территории и обезвредили 66 300 единиц взрывоопасных предметов (ВНП) в Донецкой области. Однако угроза остается высокой.



Ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области РФ. Зафиксировано не менее 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Руководство завода приостановило технологические процессы. Предприятие - один из ведущих российских производителей взрывчатых веществ — в частности, аммонала и аммонита.



В Саранске (РФ) был атакован важный объект российского ВПК — предприятие АО «Оптиковолоконные Системы», возник пожар. Губернатор Мордовии Артем Здунов подтвердил атаку на одно из предприятий региона, не уточнив, о каком из них идет речь.