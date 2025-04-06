Главное за день: Атака дронов на Киев. В Кремле анонсировали новые переговоры с США

Политика



Посланник Кремля Кирилл Дмитриев сделал новое заявление относительно переговоров с США. Чиновник Путина сказал, что новые контакты состоятся уже в ближайшие дни. При этом он не уточнил, где именно и в какой день состоятся эти контакты. Также Дмитриев не ответил, будет ли он присутствовать на новых переговорах России с США.



Общество



Еще 45 украинцев удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Большинство из них — пожилые люди, старшей из которых 93 года. Также есть украинцы, которые нуждались в правовой помощи, поскольку потеряли документы и не могли самостоятельно пересечь границу.



Боевые действия



Ночью армия РФ запустила по территории Украины 17 крылатых и 6 баллистических ракет, а также 109 ударных беспилотников. В результате ракетных обстрелов Киева один человек погиб, еще три человека получили ранения, в трех районах города вспыхнули пожары. Еще один мужчина погиб в Херсоне.



В результате ракетной атаки россиян украинской столицы значительное повреждение получило офисное здание, где располагаются каналы украинского иновещания FREEДОМ и «Дім», международные редакции — UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, диджитал-редакция.



Утром россияне сбросили КАБ на многоэтажку в Купянске, ранены два человека. Снаряд попал в девятый этаж, из-за этого загорелись балконы со второго по седьмой этаж и четыре квартиры. Еще три женщины пострадали при атаке дронов в Николаеве. Беспилотники атаковали жилищный сектор.



Краматорск подвергся обстрелу со стороны российских оккупационных войск днем. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



По данным аналитиков портала DeepState, российская армия продвинулась в районе трех населенных пунктов сразу на трех направлениях — Харьковском, Лиманском и Торецком. В то же время в Генштабе ВСУ заявляют, что самой горячей ситуация остается на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.