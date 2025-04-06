Из России, Беларуси и с оккупированных территорий Украина вернула 45 человек — Лубинец

С оккупированных территорий, а также из России и Беларуси Украина вернула 45 человек. Фото: Дмитрий Лубинец

Украина вернула 45 человек с оккупированной территории, а также из России и Беларуси. Об этом 5 апреля сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Для многих из них это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ограничением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском жизни со стороны оккупационных администраций», — написал Лубинец в в своем телеграм-канале.

Среди возвращенных — маломобильные и тяжелобольные граждане. Подавляющее большинство эвакуированных — пожилые люди, в том числе 93-летняя женщина.

«Замечу, что часть украинцев, уже на подконтрольной территории Украины, подвергались преследованиям со стороны оккупационных администраций. В частности, семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб», — добавил он.