Красный Крест не получил полный доступ к удерживаемым в ОРДЛО

Представителям Международного комитета Красного Креста до сих по не предоставили полный доступ к удерживаемым в тюрьмах на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Об этом сообщил координатор рабочей группы по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Тони Фриш, передает «Интерфакс-Украина».



«К сожалению, сейчас для Международного комитета Красного Креста этот доступ не стал безусловным и обязательным. Несмотря на то, что такое решение уже было принято, и что это не единожды поднималась в формате "нормандской четверки", в формате двух государств-участников "нормандской четверки" на уровне министерств и на наивысшем уровне. На данный момент МККК не получил полный доступ, и мне это очень не нравится», — сказал Фриш во время конференции «ОБСЕ в Украине в 2019 году» в Киеве.



Он отметил, что в числе первоочередных тем, которые обсуждаются в рамках гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске, является обмен удерживаемых лиц на Донбассе.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.



Украинская сторона имеет документальное подтверждение об удержании 101 гражданина в плену боевиков на Донбассе. Всего по данным Киева, боевики удерживают около 300 украинцев.