Главное за день: Российские войска захватили Курахово? Атака на нефтебазу в РФ

Общество



Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) отмечает возросшее количество случаев казней, пыток и жестокого обращения с украинскими военнопленными, заявляется о как минимум 62 жертвах.



В американском Институте изучения войны (ISW) подсчитали, что Россия испытывает нехватку рабочей силы в 1,5 миллиона человек из-за войны.



Боевые действия



Утром военные РФ атаковали с дрона маршрутное такси в Херсоне, ранен водитель. В новогоднюю ночь ударили по Днепровскому району Херсона, ранена женщина. В Киевской области российская ракета разрушила частный дом.



Российские телеграм-каналы и так называемые «военкоры» сообщают о взятии города Курахово, Донецкой области под контроль вооруженных сил России. В сообщениях говорится о поднятии флага РФ над западной частью промзоны Курахово. Украинский военнослужащий Мучной подтверждает прорыв оккупантов в западную часть промзоны.



Подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем ВС Украины нанесли удар по нефтебазе «Ярцевская» в Смоленской области РФ, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Обломки сбитых беспилотников упали на территорию нефтебазы, что повлекло за собой утечку топлива и пожар.



В ночь на 31 декабря в нескольких областях РФ раздавались взрывы. Беспилотники атаковали военные и промышленные объекты страны-оккупанта. Как заявили в Минобороны РФ, за ночь сбито 68 дронов.