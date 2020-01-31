«ЛНР» обязала продавцов смартфонов указывать их IMEI при ввозе

Группировка «ЛНР» обязала продавцов мобильных телефонов и бытовой техники указывать в «декларации» IMEI-код или серийный номер товаров при их ввозе. Об этом сообщает пресс-центр «таможенного комитета ЛНР».



Нововведение вступает в силу с 31 января. В «ЛНР» назвали такую процедуру одним из «методов легализации» продажи бытовой техники, мобильных телефонов и ряда других устройств на подконтрольной им территории.



«При таможенном оформлении отдельных категорий товаров, помещаемых в таможенные режимы импорта, реимпорта, переработки на таможенной территории, временного ввоза, уничтожения или разрушения, отказа в пользу государства и помещения иностранных товаров в таможенные режимы таможенного склада субъектам хозяйствования необходимо будет предоставлять дополнительную информацию об идентификационных номерах и IMEI-кодах», — отмечается в сообщении.