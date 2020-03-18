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«ДНР» закрывает пункты пропуска на линии соприкосновения с 21 марта

18 марта 2020, 21:12

«ДНР» закрывает пункты пропуска на линии соприкосновения с 21 марта

Группировка «ДНР» запретит движение людей и транспорта через пункты пропуска на линии соприкосновения с полуночи 21 марта. Об этом сообщил глава формирования Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин заявил, что у жителей подконтрольной боевикам территории будет время вернуться домой. Напомним, что согласно решению командования операции Объединенных сил, КПВВ могут пересекать только люди, направляющиеся в сторону места своей регистрации.

По словам Пушилина, те, кто вернется на подконтрольную «ДНР» территорию до 21 марта будут находиться под наблюдением врачей.

С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР». 

В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом было проведено только четыре лабораторных анализа, результаты которых отрицательные.

В Украине на сегодня лабораторно подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом: 10 в Черновицкой области, по одной — в Житомирской и Киевской областях и два — в Киеве. Два человека скончались.

10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.

По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.

Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.

При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.

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