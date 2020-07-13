В Иловайске не осталось врачей-терапевтов

В подконтрольном группировке городе Иловайск нет врачей-терапевтов. Терапевтическое отделение перепрофилировали в отделение сестринского ухода. Об этом заявила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко.



Функции у персонала отделения остаются те же. Утверждается, что при появлении в учреждении врачей-терапевтов, работу отделения, как терапевтического возобновят.



Узловая больница станции Иловайск является единственной больницей в городе



Отмечается, что квартира и комнаты, выделяемые «администрацией» города для молодых специалистов — в непригодном для жилья состоянии.