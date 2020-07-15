МККК переправил на Донбасс 60 тонн продуктов

Через КПВВ «Новотроицкое» сегодня, 15 июня на Донбасс проследовал гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста весом более 60 тонн, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда оформили три грузовых автомобиля от Международного Комитета Красного Креста, последовали на выезд на временно оккупированную территорию Украины по маршруту Киев – Донецк», — говорится в сообщении.

В грузовиках находились продуктовые наборы для граждан, проживающих в ОРДО.

Напомним, сегодня, 15 июня контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» приостановит пропуск людей с 17:00 до 19:00 в связи с доставкой на подконтрольную группирповке «ЛНР» территорию гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.