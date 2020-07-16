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«ЛНР» приговорила луганчанку к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

16 июля 2020, 14:38

«ЛНР» приговорила луганчанку к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

Жительница Луганска получила 12 лет лишения свободы за «государственную измену». Об этом сообщила пресс-служба «генеральной прокуратуры» группировки «ЛНР».

Утверждается, что женщина была завербована сотрудниками СБУ в апреле 2019 года при пересечении пункта пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская».

«В качестве негласного агента на оплачиваемой основе, преследуя цель корыстной наживы, выполняла задания специальных служб по проведению тайниковых операций и получения незаконным путем образца оборудования военного назначения для его последующего использования против безопасности ЛНР», — подчеркивается в сообщении.

Сотрудники «МГБ» задержали луганчанку «в день выполнения поставленного СБУ задания».

Отмечается, что женщина свою вину признала частично и подала апелляцию. Однако «апелляционной коллегией Верховного суда ЛНР» приговор оставлен без изменений, а апелляционная жалоба женщины — без удовлетворения.

В настоящее время луганчанка «отбывает наказание» в тюрьме.

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