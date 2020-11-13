Красный крест и ООН отправили гуманитарную помощь в сторону Донецка

В течение недели Красный Крест и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправили гуманитарную помощь на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



«Из КПВВ "Новотроицкое" проехали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста и 10 транспортных средств от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», — говорится в сообщении.



Для нужд местных жителей направлено продуктовые и гигиенические наборы, медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи — почти 324 тонны.