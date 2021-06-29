«Суд ДНР» вынес приговоры трем обвиняемым в покушении на члена «Донецкой республики»

«Апелляционная палата» так называемого верховного суда группировки «ДНР» вынесла приговоры трем обвиняемым в покушении на члена политсовета общественного движения «Донецкая республика». Об этом сообщили в пресс-службе «суда».



Так, гражданин Л. приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 19 лет и 3 месяца со штрафом в размере 300 000 рублей. Его «сообщники» гражданин С. и гражданка С., получили 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года и 12 лет и 3 месяца в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.



Утверждается, что гражданин Л. вместе со своей женой получил задание якобы от проживающего в Москве гражданина Украины и изготовил два самодельных взрывных устройства.



Двух других обвиняют в слежке за маршрутами передвижения предполагаемой жертвы, установке и приведении в действие взрывного устройства.