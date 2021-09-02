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Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

02 сентября 2021, 17:47

Суд продлил домашний арест Медведчуку до 31 октября

Печерский райсуд Киева продлил круглосуточный домашний арест депутату «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку до 31 октября. Нардеп подозревается в госизмене.

Соответствующее определение суд вынес, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. Подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества с Россией.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства России для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».

С 13 мая Медведчук по решению суда находится под домашним арестом. Печерский районный суд Киева 2 сентября продлил ему домашний арест до 31 октября сентября.

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