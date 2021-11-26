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В Донецкой области создадут еще 9 приютов для жертв домашнего насилия

26 ноября 2021, 13:11

В Донецкой области создадут еще 9 приютов для жертв домашнего насилия

Донецкая область получила субвенцию в размере 15,5 миллионов гривен на обустройство еще девяти приютов для людей, пострадавших от домашнего насилия. Об этом сообщила заместительница председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина во время старта международной акции «16 дней против насилия».

«Лица, пострадавшие от домашнего насилия, нуждаются в комплексной помощи. Это и психологическая, и медико-социальная, и правовая помощь. Очень важно, чтобы все службы, оказывающие такую ​​помощь, работали слаженно. В области формируется система, направленная на оказание помощи пострадавшим от домашнего насилия. Уже действует 13 бригад социально-психологической помощи, создано 3 приюта, работают 4 дневных центра. До конца года в Мангуше будет открыт приют, построенный при поддержке наших международных партнеров. Но самое главное, что мы должны сделать – это сформировать нулевую толерантность у каждого человека к любым проявлениям насилия», – подчеркнула Юлия Костюнина.

Ежегодно в Украине с 25 ноября по 10 декабря проходит международная акция «16 дней против насилия». Даты акции объединяют несколько дат, которые хронологически расположены между международным днем ​​против насилия в отношении женщин и международным днем ​​прав человека.

В этом году в рамках акции по борьбе с домашним насилием здание Донецкой ОГА традиционно подсветили оранжевыми лучами.

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