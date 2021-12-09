Генштаб РФ пригрозил Украине «пресекать провокации» на Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что «любые провокации» по силовому урегулированию ситуации на Донбассе «будут пресекаться», передает ТАСС.



В этих «провокациях» он обвинил власти Украины, несмотря на то, что украинская сторона постоянно подчеркивает приверженность дипломатическому, а не силовому сценарию возвращения Донбасса.



«Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны. Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — заявил Герасимов.



При этом он утверждает, что информация о подготовке вторжения России в Украину не соответствует действительности.