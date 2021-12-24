Россия продолжает стягивать войска к Украине: Опубликованы новые спутниковые снимки

Российские войска в Солоти, 5 декабря 2021 г. Спутниковый снимок Maxar Technologies

Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия в последние недели продолжала наращивать свои военные силы в оккупированном Крыму и недалеко от Украины, пишет Reuters.



Как отмечает издание, на изображениях, опубликованных 23 декабря, показана база в Крыму. По данным Maxar Technologies, что в российский гарнизон прибыло новое подразделение на уровне бригады, состоящее из нескольких сотен бронетранспортеров, в том числе боевых машин пехоты серии БМП, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО.



По состоянию на 13 декабря, спутниковое изображение той же базы показывало, что она была наполовину пуста.



«За последний месяц наши спутниковые снимки с высоким разрешением позволили зафиксировать ряд новых российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль периферии границы с Украиной», — говорится в сообщении Maxar Technologies.

Российская военная техника в Ельне, 9 ноября 2021 г. Спутниковый снимок Maxar Technologies

В компании указали на возросшую активность на трех объектах в Крыму и на пяти объектах на западе России. В частности, на других снимках спутника, сделанных в начале декабря, видно, что на плацдарме «Солоти» в Белгородской области России недалеко от границы с Украиной военной техники больше, чем в сентябре.



Спутник также запечатлел продолжающееся стягивание войск в Ельне примерно в 260 км к северу от границы с Украиной, и на полигоне «Погоново» недалеко от Воронежа на юге России.