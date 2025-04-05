Пожарный и коммунальщики ранены под обстрелами в оккупации на Донбассе

На оккупированной территории Донбасса группировки «ЛНР» и «ДНР» заявили об ударах беспилотников. Так, 4 апреля пожарная часть в Горловке дважды подверглась атаке дронов.

Повреждены 3 пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и пожарной части. Ранен один работник «МЧС ДНР».

В «ЛНР» утверждают, что трое сотрудников одной из коммунальных служб города Кременная получили ранения, когда были на работе. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Одной из женщин, пострадавшей в результате атаки дрона в Кременной, медики удалили селезенку. Другая женщина и мужчина получили осколочные ранения.

За прошедшие сутки российские войска убили трёх мирных жителей Донецкой области, ещё один человек получил ранение.



В результате ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного российскими войсками вечером 4 апреля, погибли 18 человек, включая девятерых детей.