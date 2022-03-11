Советник министра обороны: Упавший в Загребе беспилотник - не украинский

Беспилотник, упавший в столице Хорватии, не принадлежит Украине. Об этом в эфире телеканала Украина24 заявил советник министра обороны Маркиян Лубкивский.



«У этого беспилотника не было украинской маркировки, на нем были красные звезды. Это не украинский беспилотник», - сказал он.



В настоящее время этот инцидент изучают спецслужбы Хорватии в сотрудничестве с украинскими министерством обороны, Генштабом ВСУ и министерством иностранных дел.



«Мы обратились к нашим хорватским партнерам с просьбой быстро и эффективно расследовать этот инцидент, чтобы понять, что это за беспилотник, кто его производитель и почему он появился в Загребе», - подчеркнул Лубкивский.

В ночь на 11 марта в Загребе разбился неизвестный объект. Очевидцы слышали громкий взрыв, на месте падения найдена воронка и парашюты.