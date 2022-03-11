В Хорватии в ночь на пятницу разбился летательный аппарат

В ночь на 11 марта в Загребе разбился неизвестный объект. Очевидцы слышали громкий взрыв, на месте падения найдена воронка и парашюты. Об этом пишет хорватский сайт index.hr.



По словам очевидцев, после 23:00 по местному времени объект упал с неба и раздался громкий хлопок. Также на месте выявили большую воронку. Позже полиция подтвердила, что на месте были найдены два парашюта.



Экстренные службы подтвердили изданию N1, что упавший объект выглядит как часть авиадвигателя, а после взрыва образовалась воронка диаметром три метра и глубиной один метр. Пострадавших нет, но известно, что было повреждено несколько автомобилей.



Эксперт по военной авиации Тилер Роговай, с которым общался Jutarnji List, утверждает, что речь может идти о беспилотнике Ту-141 "Стриж", который, вероятно, прилетел из Украины.