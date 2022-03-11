Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Хорватии в ночь на пятницу разбился летательный аппарат

11 марта 2022, 10:20

В Хорватии в ночь на пятницу разбился летательный аппарат

В ночь на 11 марта в Загребе разбился неизвестный объект. Очевидцы слышали громкий взрыв, на месте падения найдена воронка и парашюты. Об этом пишет хорватский сайт index.hr.

По словам очевидцев, после 23:00 по местному времени объект упал с неба и раздался громкий хлопок. Также на месте выявили большую воронку. Позже полиция подтвердила, что на месте были найдены два парашюта.

Экстренные службы подтвердили изданию N1, что упавший объект выглядит как часть авиадвигателя, а после взрыва образовалась воронка диаметром три метра и глубиной один метр. Пострадавших нет, но известно, что было повреждено несколько автомобилей.

Эксперт по военной авиации Тилер Роговай, с которым общался Jutarnji List, утверждает, что речь может идти о беспилотнике Ту-141 "Стриж", который, вероятно, прилетел из Украины.

Еще по теме

Места
Хорватия Загреб

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
все новости
11:22
РФ направит в Украину «добровольцев» с Ближнего Востока и передаст вооружение «Л-ДНР»
10:20
В Хорватии в ночь на пятницу разбился летательный аппарат
09:38
Россияне разрушают жилье и инфраструктуру Луганской области – Гайдай
09:31
На Сумщине «зеленый коридор» сегодня не работает. Где будут эвакуировать
08:55
Генштаб: Россия активизировала пропаганду в оккупации
08:33
Украинская армия уничтожила две колонны российской техники и сбила 10 самолетов
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
07:50
В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия Украины
07:37
Россия нанесла авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску
07:10
Зеленский опроверг наличие химического оружия у Украины
23:53
Россию не исключат из Интерпола, несмотря на просьбы ряда стран
22:59
Путин не против прямых переговоров с Зеленским — МИД Турции
22:54
Россияне разрушили более 400 объектов инфраструктуры в Донецкой области
22:21
Украина поблагодарила Шойгу за коррупцию в министерстве обороны России
22:19
В Харькове горит институт и общежитие после авиаудара оккупантов
все новости
ВИДЕО
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
11 марта, 08:25
Россияне перебили газопровод высокого давления под Светлодарском
10 марта, 19:40
Мариуполь до и после обстрелов показали со спутника ►
10 марта, 11:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция