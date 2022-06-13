Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести новые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным относительно вывоза зерна. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Анадолу.



«Переговоры продолжаются. Прошлой ночью у нас были разговоры с некоторыми ответственными людьми. На следующей неделе мы обсудим то, какие шаги мы можем предпринять, во время переговоров с Зеленским и Путиным», - сказал Эрдоган.



Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 7 июня сообщил турецкому изданию «Анадолу», что Турция ведет переговоры с Украиной, ООН и РФ для разблокирования экспорта украинского зерна.



Однако правительство Украины не участвовало в переговорах в Анкаре 8 июня, где обсуждался вопрос разблокирования портов для экспорта украинского зерна между Турцией и РФ.



Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что организация работает над соглашением, которое позволит экспортировать зерно из Украины через ее морпорты в Черном море, а также предоставит беспрепятственный доступ на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений.