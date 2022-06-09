ООН готовит соглашение по разблокированию экспорта зерна из Украины и удобрений из РФ

ООН работает над соглашением, которое позволит экспортировать зерно из Украины через ее морпорты в Черном море, а также предоставит беспрепятственный доступ на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.



По его данным, высокопоставленные чиновники в Киеве, Москве, Анкаре, Брюсселе и Вашингтоне тесно сотрудничают по этому вопросу в течение последних 10 дней. При этом Гуттериш заявил, что не хочет раскрывать подробности обсуждаемой сделки, чтобы не поставить под угрозу ее шансы на успех.



Российский военный флот заблокировал экспорт из Украины 22-25 млн тонн зерновых культур, тогда как уже осенью эта цифра может увеличиться до 75 тысяч тонн за счет нового урожая.



Гуттериш 13 апреля заявил, что война в Украине может обречь более 1/5 человечества в нищету, нужду и голод, невиданные ранее десятилетиями.



Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 7 июня сообщил турецкому изданию «Анадолу», что Турция ведет переговоры с Украиной, ООН и РФ для разблокирования экспорта украинского зерна.



Однако правительство Украины не участвовало в переговорах в Анкаре 8 июня, где обсуждался вопрос разблокирования портов для экспорта украинского зерна между Турцией и РФ.