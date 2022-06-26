Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российская ракета попала в жилой дом в Киеве

Обновлено
26 июня 2022, 07:22

Российская ракета попала в жилой дом в Киеве

Последствия ракетного удара по Киеву. Фото: UATV Последствия ракетного удара по Киеву. Фото: UATV

Российские войска утром нанесли ракетный удар по Киеву утром 26 июня. Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе столицы. Ракета попала в жилой дом в Шевченском районе столицы.

Фото: Telegram/Реальный Киев

Силы ПВО сбили над Киевщиной как минимум одну из ракет, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Прокремлевские телеграм-каналы сообщают, что удары по Киеву нанесли бомбардировщики российских ВКС.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что по предварительной информации, российские войска выпустили по Киеву и области 14 ракет.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что вследствие ракетного обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7-9 этажей. Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Фото: Telegram/Реальный Киев

Спасатели проводят эвакуацию людей и принимают меры по ликвидации пожара.

Фото: Telegram/Реальный Киев

Фото: Telegram/Реальный Киев

Из-под завалов верхних этажей вытащили ребенка (6-8 лет). Поиски других пострадавших продолжаются.

Фото: UATV

Начальник ГСЧС по Шевченковскому району Киева Сергей Шевчук сообщил, что минимум один человек погиб. Под завалами остается мама ребенка, которого удалось достать. Женщину 36 лет придавило плитами, сообщает UATV.

По предварительных данным, пять человек ранены в результате ракетного удара по дому, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. 

Одной из пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Киеве оказалась гражданка России.

Жилой комплекс расположен недалеко от завода «Артем», в конце апреля один из домов ЖК уже подвергся ракетному удару.

Одна из российских ракет попала в детский сад в том же районе Киева.

Фото: UATV

Еще по теме

Места
Киев
Люди
Виталий Кличко
События
Война Обстрел

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:39
Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину
00:00
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
20:51
Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА
20:26
«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс
17:59
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку Храма Петра Могилы
16:42
На улицах Донецка боевики ищут «добровольцев» в «армию ДНР»
13:03
Армия РФ контролирует аэропорт и промзону в Северодонецке, с «Азота» выводят людей — Кадыров
10:52
«ДНР» заявила о четверых погибших в Донецке, «ЛНР» — о раненой в пригороде Луганска
09:55
По складу в подконтрольном «ЛНР» Сватово был нанесен удар
23:49
«ДНР» сообщила о смерти ребенка, раненого в Петровском районе Донецка
23:36
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
20:23
«ДНР» ввела «уголовную ответственность» за «фейки» о действиях госорганов РФ, «Л-ДНР» за пределами их границ
17:58
Оккупанты смягчили режим выезда из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории
17:03
В «ДНР» заявили о гибели женщины в Петровском районе Донецка из-за обстрела
16:43
В Донецке закрыли все отделения «Почты Донбасса» в Киевском районе
все новости
19:57
На Донетчине сегодня обстреляли школу и Авдеевский коксохим
18:42
ВСУ отбили штурм возле Павловки на Бахмутском направлении — Генштаб
18:29
СМИ сообщило о новом ударе по вышке в Черном море
18:03
ПВО сбила две ракеты над Одессой
16:49
В «ЛНР» заявили, что взяли в плен несколько десятков украинских военных в Северодонецке
16:43
Большие колонны военной техники движутся через Мариуполь — Андрющенко
15:19
Оккупанты намерены использовать Мариупольский порт для военных нужд — советник мэра
15:16
Россия размещает военную авиацию у белорусско-украинской границы – разведка
14:32
В Черкасской области при ракетном ударе погиб человек, пятеро ранены
12:48
По Донетчине войска РФ нанесли 15 ударов за сутки
12:03
В Киеве из-под завалов после обстрела достали гражданку РФ
11:39
Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину
10:21
Кириленко не исключает, что РФ попробует полностью уничтожить северные города Донецкой области
09:41
Российская ракета пролетела критически низко над украинской АЭС
08:46
Российские войска сосредоточили усилия на захвате Лисичанска — глава ОВА
все новости
ВИДЕО
Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину
26 июня, 11:39
Российская ракета попала в жилой дом в Киеве
26 июня, 07:22
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
26 июня, 00:00

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция