Российская ракета попала в жилой дом в Киеве

Последствия ракетного удара по Киеву. Фото: UATV

Российские войска утром нанесли ракетный удар по Киеву утром 26 июня. Несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе столицы. Ракета попала в жилой дом в Шевченском районе столицы.

Фото: Telegram/Реальный Киев

Силы ПВО сбили над Киевщиной как минимум одну из ракет, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.



Прокремлевские телеграм-каналы сообщают, что удары по Киеву нанесли бомбардировщики российских ВКС.



Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что по предварительной информации, российские войска выпустили по Киеву и области 14 ракет.



В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что вследствие ракетного обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7-9 этажей. Общая площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Фото: Telegram/Реальный Киев

Спасатели проводят эвакуацию людей и принимают меры по ликвидации пожара.

Фото: Telegram/Реальный Киев

Фото: Telegram/Реальный Киев

Из-под завалов верхних этажей вытащили ребенка (6-8 лет). Поиски других пострадавших продолжаются.

Фото: UATV

Начальник ГСЧС по Шевченковскому району Киева Сергей Шевчук сообщил, что минимум один человек погиб. Под завалами остается мама ребенка, которого удалось достать. Женщину 36 лет придавило плитами, сообщает UATV.



По предварительных данным, пять человек ранены в результате ракетного удара по дому, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.



Одной из пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Киеве оказалась гражданка России.



Жилой комплекс расположен недалеко от завода «Артем», в конце апреля один из домов ЖК уже подвергся ракетному удару.

Одна из российских ракет попала в детский сад в том же районе Киева.

Фото: UATV