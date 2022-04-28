Ракетный удар по Киеву: Попадание в жилой дом, есть пострадавшие

Попадание в жилой дом в Киеве. Фото из соцсетей

В результате российского ракетного удара по Киеву произошло попадание в жилой многоэтажный дом в Шевченковском районе. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



По его словам, в настоящее время госпитализированы трое пострадавших.

Сегодня вечером по Киеву было выпущено три ракеты. Одну из них удалось перехватить ПВО, сообщил советник министра МВД Антон Геращенко.



По его словам, силы РФ изменили тактику. Теперь они запускают сразу три ракеты по одной цели одновременно, чтоб их было сложно сбить.



Ракетный удар по центру Киева был нанесен во время визита генсека ООН Гутерриша, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



В этой связи глава ОП Андрей Ермак призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН.