Войска РФ обстреляли рынок в Авдеевке: Погибли семь человек, еще девять ранены

Утренний обстрел Авдеевки со стороны российских войск унес семь жизней. Об этом сообщает Авдеевская городская военно-гражданская администрация.



Отмечается, что сегодня с 07:40 начался массированный обстрел Авдеевки.



«Оккупанты сначала из танков, а затем из "Градов" попали в продовольственный рынок, где в это время находились мирные жители, пришедшие за продуктами. В результате коварного обстрела россиян семь человек погибли, девять — ранены. Пострадавшим уже оказывается медицинская помощь», — отметили в администрации.



Фото 18+

По информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, погибли семь человек, ранены — восемь.



Ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли Авдеевку и нанесли авиаудары по Бахмуту.



Смотрите также:



