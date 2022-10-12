Війська РФ обстріляли ринок в Авдіївці: Загинуло семеро людей, ще дев'ятеро поранено

Ранковий обстріл Авдіївки з боку російських військ забрав сім життів. Про це повідомляє Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація.



Зазначається, що сьогодні з 07:40 розпочався масований обстріл Авдіївки.



«Окупанти спочатку з танків, а потім з "Градів" влучили у продовольчий ринок, де в цей час перебували мирні жителі, які прийшли за продуктами. Внаслідок підступного обстрілу росіян семеро людей загинули, дев'ять — поранено. Потерпілим вже надається медична допомога», — зазначили в адміністрації.



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За інформацією очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, загинуло семеро людей, поранено — вісім.



Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли Авдіївку та завдали авіаударів по Бахмуту.



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