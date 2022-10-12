Силы РФ обстреляли Донецкую область, погибли шесть человек

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Четыре смерти зафиксированы в Лимане и две — в Тернах. Кроме того, в Красногоровке был ранен мирный житель.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 979 мирных жителей. 2377 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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