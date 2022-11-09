Шойгу та Суровікін заявили про відведення російських військ з Херсона

09 листопада 2022, 17:15

Шойгу та Суровікін заявили про відведення російських військ з Херсона

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести війська із Херсона на лівий берег Дніпра. Цю заяву він зробив у ході доповіді генерала Сергія Суровікіна 9 листопада.

Суровікін заявив, що захоплений росіянами Херсон і прилеглі населені пункти не можуть повноцінно забезпечуватись і функціонувати через обстріли, а також через нібито заборонені методи ведення бойових дій з боку ЗСУ. У зв'язку з цим так звана адміністрація області ухвалила рішення про евакуацію людей із правобережної частини Дніпра до окупованого Криму. Понад 115 тисяч людей покинули цей район, затверджує Суровікін.

У доповіді Суровікіна Шойгу йдеться про те, що Україна нібито має плани щодо створення зони затоплення нижче Каховської гідроелектростанції (ГЕС). У зв'язку з цим Суровікін пропонує зайняти оборону на лівому березы Дніпра. За його словами, це непросте рішення, але воно дозволить зберегти життя російських окупантів і «загалом боєздатність угруповання військ», тримати яке на правому березі Дніпра безперспективно.

«Крім того, звільниться частина сил та коштів, яка буде задіяна для активних дій, у тому числі наступального порядку, на інших напрямках у зоні проведення операції», — уточнив Суровікін.

Шойгу відповів, що він згоден із висновками та пропозиціями Суровікіна про виведення російських окупантів на лівий берег Дніпра.

«Приступайте до відведення військ», — сказав Шойгу.

Суровікін повідомив, що відведення військ на лівий берег Дніпра буде виконано найближчим часом.

Раніше генерал Сергій Суровікін, якого призначили командувати військами РФ в Україні, заявив, що ситуація в зоні проведення так званої «спецоперації» характеризується як напружена. ЗСУ атакують позиції ЗС РФ.

Україна закликає ООН, Європейський Союз та інші організації організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську гідроелектростанцію в окупованій частині Херсонської області.

Якщо російські окупанти підірвуть Каховську ГЕС, окупований Крим залишиться без водопостачання протягом 10-15 років, а може, й назавжди. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов.

18 жовтня окупанти оголосили про «евакуацію» місцевих жителів із Херсона під приводом наступу ЗСУ. 31 жовтня «вріо губернатора Херсонської області» Володимир Сальдо заявив, що ухвалено рішення «евакуювати» мешканців у зоні 15 кілометрів від Дніпра. Планувалося, що на лівий березі Дніпра вивезуть до 60 тисяч людей.

Російські окупанти заявили про завершення евакуації з Херсона. У понеділок, 7 листопада, з правого берега Дніпра пішов останній теплохід.

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