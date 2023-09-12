Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 сентября

Политика



Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме заявил, что Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов.



Российская оккупационная «власть» Луганской области решила выплачивать семьям за рождение ребенка только через пять лет со дня получения паспорта РФ.



Общество



Московский суд продлил срок ареста боевику, стороннику «русского мира» Игорю Гиркину (Стрелкову) еще на три месяца. Он не признает вину и ходатайствовал о домашнем аресте, ссылаясь на то, что он разыскивается Интерполом и не может сбежать из России.



На захваченных РФ территориях Донецкой и Луганской областей российский государственный медиахолдинг ВГТРК запустили два новых пропагандистских вещателя. Оба вещателя производят выпуски новостей, которые показывают в региональных блоках канала «Россия 1». Однако еще летом этого года россияне не смогли запустить филиалы ВГТРК на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к 14 годам 6 месяцам годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима военнослужащего полка «Азов» Вадима Гусева. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.



Пленных украинских военных прапорщика Алексея Борисенко и солдата Сахила Алахвердиева группировка «ЛНР» приговорила к 16 и 17 годам лишения свободы. Их обвиняют в том, что в мае 2022 года «обстреляли дома мирных жителей» Донбасса.



Боевые действия



В результате обстрела захваченного РФ Донецка погиб мужчина, ранения получили два человека. Также получили ранения жители Макеевки, Еленовки и Кременчика.



Российские военнослужащие ищут слабое место в украинской обороне Луганщины. В частности, оккупанты стараются прорваться на Новоселовское направление.



На оккупированной Россией части Донецкой области беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете. Женщина жива, за ее жизнь борются врачи.

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