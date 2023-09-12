Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 12 вересня

12 вересня 2023, 23:00

Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 12 вересня

Політика

 Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що Україна може розпочати переговори тільки для поповнення ресурсів.

Російська окупаційна «влада» Луганської області вирішила виплачувати сім'ям за народження дитини лише за п'ять років від дня отримання паспорта РФ.

Суспільство

 Московський суд продовжив термін арешту бойовику, прихильнику «російського миру» Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) ще на три місяці. Він не визнає вину і клопотав про домашній арешт, посилаючись на те, що він розшукується Інтерполом і не може втекти з Росії.

На захоплених РФ територіях Донецької та Луганської областей російський державний медіахолдинг ВДТРК запустили два нові пропагандистські мовники. Обидва мовники випускають новини, які показують у регіональних блоках каналу «Росія 1». Однак ще влітку цього року росіяни не змогли запустити філії ВДТРК на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Права людини

Так званий «верховний суд» угрупування «ДНР» засудив до 14 років 6 місяців років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму військовослужбовця полку «Азов» Вадима Гусєва. 

Полонених українських військових, прапорщика Олексія Борисенка та солдата Сахіла Алахвердієва, угруповання «ЛНР» засудило до 16 та 17 років позбавлення волі. Їх звинувачують у тому, що у травні 2022 року «обстріляли будинки мирних жителів» Донбасу.

Бойові дії

Внаслідок обстрілу захопленого РФ Донецька загинув чоловік, поранення отримали двоє людей. Також отримали поранення мешканці Макіївки, Оленівки та Кременчика.

Російські військовослужбовці шукають слабкого місця в українській обороні Луганщини. Зокрема, окупанти намагаються прорватися на Новоселівський напрямок.

На окупованій Росією частині Донецької області вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі. Жінка жива, за її життя борються лікарі.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 12 вересня
19:51
У «ДНР» підтвердили, що воєнкора в Донецьку збив військовий автомобіль
17:48
«ДНР»: Через обстріл Донецька загинув чоловік, ще двоє людей поранено
16:53
«ДНР» ув'язнила на 14,5 років полоненого бійця «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистські телеканали у Донецьку та Луганську
15:16
«ДНР»: Вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі
15:15
У «ДНР» заявили про поранення під час обстрілу чоловіка у Великоновоселівському районі
14:28
Суд «ЛНР» засудив двох українських військових до 17 років в’язниці
13:57
Окупанти на Луганщині «намалювали» явку на псевдовиборах — ОВА
12:58
В Росії хочуть зробити анексію територій України «пам'ятною датою»
10:28
На окупованій Луганщині педагогів набирають за оголошенням у газеті — ОВА
08:55
У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 11 вересня
22:20
Приваблюють російських лікарів та екстерном навчають місцевих: в Донецьку розповіли, як борються з нестачею медиків
20:41
В Донецьку на смерть збито військового кореспондента — підозрюють водія-бойовика «ДНР»
20:23
«Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології
19:30
У Донецьку та Макіївці працює ППО
17:07
Окупанти засудили полоненого «азовця» до 25 років ув'язнення
16:48
З Нью-Йорка на Донеччині евакуювали трьох дітей та матір
12:30
«Суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення українського морпіха
усі новини
00:00
«Бавовни» у Москві: ЗМІ повідомляють про пожежу
23:14
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 12 вересня
22:06
В Росії знову впав військовий літак
21:20
В Генштабі розповіли про просування ЗСУ в Донецькій області
21:00
Румунія будує укриття біля кордону з Україною
20:38
Україна вивезла до родичів ще 13 дітей з окупації
19:51
У «ДНР» підтвердили, що воєнкора в Донецьку збив військовий автомобіль
19:25
Енергетики потрапили під обстріл у Донецькій області під час ремонту обладнання
18:48
Росія проводить «вибори» в окупації, щоб домогтися мирних переговорів — Лещенко
18:32
Юсов: Україна використовуватиме «вишки Бойка» для оборони
17:48
«ДНР»: Через обстріл Донецька загинув чоловік, ще двоє людей поранено
17:30
Гіркін пробуде під вартою ще три місяці
17:16
Окупанти переключили свої зусилля на район Новоселівки Луганської області — Євлаш
16:53
«ДНР» ув'язнила на 14,5 років полоненого бійця «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистські телеканали у Донецьку та Луганську
15:59
У Макіївці внаслідок обстрілу окупантів загинув чоловік
15:51
Швеція може передати Україні винищувачі Gripen
15:16
«ДНР»: Вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі
15:15
У «ДНР» заявили про поранення під час обстрілу чоловіка у Великоновоселівському районі
усі новини
ВІДЕО
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ► Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
12 вересня, 23:14
У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу. Фото: «МНС ДНР» У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу
12 вересня, 08:55
Авдіївка. Фото: Новини Донбасу Авдіївка: як люди виживають у розбитому місті та чому не їдуть — репортаж ►
11 вересня, 23:22
«Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології «Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології
11 вересня, 20:23
Андрющенко показав кладовище, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Фото: соцмережі Занедбане та забуте. Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців Маріуполя, вбитих окупантами
10 вересня, 12:51
Нереальна явка: Росія фальсифікує місцеві вибори в окупації ► Нереальна явка: Росія фальсифікує місцеві вибори в окупації ►
09 вересня, 21:18

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама