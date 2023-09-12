Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 12 вересня

Політика



Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що Україна може розпочати переговори тільки для поповнення ресурсів.



Російська окупаційна «влада» Луганської області вирішила виплачувати сім'ям за народження дитини лише за п'ять років від дня отримання паспорта РФ.



Суспільство



Московський суд продовжив термін арешту бойовику, прихильнику «російського миру» Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) ще на три місяці. Він не визнає вину і клопотав про домашній арешт, посилаючись на те, що він розшукується Інтерполом і не може втекти з Росії.



На захоплених РФ територіях Донецької та Луганської областей російський державний медіахолдинг ВДТРК запустили два нові пропагандистські мовники. Обидва мовники випускають новини, які показують у регіональних блоках каналу «Росія 1». Однак ще влітку цього року росіяни не змогли запустити філії ВДТРК на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.



Права людини



Так званий «верховний суд» угрупування «ДНР» засудив до 14 років 6 місяців років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму військовослужбовця полку «Азов» Вадима Гусєва.



Полонених українських військових, прапорщика Олексія Борисенка та солдата Сахіла Алахвердієва, угруповання «ЛНР» засудило до 16 та 17 років позбавлення волі. Їх звинувачують у тому, що у травні 2022 року «обстріляли будинки мирних жителів» Донбасу.



Бойові дії



Внаслідок обстрілу захопленого РФ Донецька загинув чоловік, поранення отримали двоє людей. Також отримали поранення мешканці Макіївки, Оленівки та Кременчика.



Російські військовослужбовці шукають слабкого місця в українській обороні Луганщини. Зокрема, окупанти намагаються прорватися на Новоселівський напрямок.



На окупованій Росією частині Донецької області вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі. Жінка жива, за її життя борються лікарі.

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