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Оккупационная «власть» Луганщины будет платить за рождение ребенка только через 5 лет после получения паспорта РФ

12 сентября 2023, 11:35

Оккупационная «власть» Луганщины будет платить за рождение ребенка только через 5 лет после получения паспорта РФ

Российская оккупационная «власть» Луганской области решила выплачивать семьям за рождение ребенка только через пять лет со дня получения паспорта РФ. Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Деньги заканчиваются — именно поэтому российское руководство предложило выплачивать деньги за рождение ребенка только через пять лет со дня получения гражданства РФ. Это должно сократить расходы государственного бюджета агрессора», — отметил он.

Глава региона добавил, что соответствующее заявление поступило именно после завершения так называемых «первых выборов» на оккупированной территории, где собирали документы и обещали вышеназванные средства начислять всем семьям, в которых есть ребенок, рожденный не ранее 2007 года.

По словам Лысогора, теперь, скорее всего, придется подождать не менее 5 лет даже женщинам с младенцами.

«Выборы фейковые — обещания, как оказалось, тоже», — подытожил он.

Напомним, в России заявили, что на псевдовыборах на захваченных украинских территориях «победила» партия «Единая Россия». 

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