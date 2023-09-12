Гиркин пробудет под стражей еще три месяца

Московский суд продлил срок ареста боевику, стороннику «русского мира» Игорю Гиркину (Стрелкову) еще на три месяца. Он не признает вину и ходатайствовал о домашнем аресте, ссылаясь на то, что он разыскивается Интерполом и не может сбежать из России.



«Я нахожусь не в самом хорошем состоянии по состоянию здоровья. Я нахожусь в розыске Интерпола, приговорен заочно к пожизненному заключению — возможность скрыться за рубежом для меня является абсурдом. Я не признаю свою вину и намерен отстаивать свое доброе имя и честь в суде, так что скрываться и подтверждать выдвинутое обвинение я не собираюсь», — заявил Стрелков.



Боевику предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Претензии к Стрелкову, как сообщалось, возникли у следствия из-за его двух постов в Telegram.



В настоящее время он находится под арестом в СИЗО «Лефортово».

Бывшего «министра обороны» группировки «ДНР», экс-офицера Федеральной службы безопасности РФ, военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова) арестовали 21 июля.



В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек.