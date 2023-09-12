Оккупанты переключили свои усилия на район Новоселовки Луганской области — Евлаш

Российские военнослужащие ищут слабое место в украинской обороне Луганщины. В частности, оккупанты стараются прорваться на Новоселовское направление. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«На восточном направлении очень динамичная ситуация, оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ. За минувшие сутки состоялось 24 боестолкновения с противником и более 1200 раз противник бил по позициям украинских защитников. Противник пытается прорвать оборону, найти слабое место, но тщетно. Сейчас они переключились на Новоселовское направление. За минувшие сутки противник применял свою артиллерию 117 раз, также они используют танки, гранатометы, стрелковое оружие и авиацию», — сообщил он.

По его словам, на Лимано-Купянском направлении украинские военные уничтожили 63 оккупантов, 5 грузовиков, 1 внедорожник, 1 миномет и станцию «Стриж-3», которая использовалась для подавления работы наших БПЛА и связи.

Илья Евлаш рассказал, что к северу от Бахмута противник продолжает контратаковать, пытаясь отбить утраченные позиции, однако тщетно. На южном направлении ВСУ продолжают наступательную операцию.

«В частности, имеем успехи вблизи Бахмута, Клищеевки, Андреевки и Курдюмовки», — отметил военный.

Кроме того, вокруг Бахмута армия РФ нанесла почти 600 ударов из артиллерии, 2 авиаудара и 8 боестолкновений.

Напомним, военнослужащие РФ перегруппировывают свои войска между операционными направлениями и перекидывают на фронт резервы из глубины территории России.