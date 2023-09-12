«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете

На оккупированной Россией части Донецкой области произошла чрезвычайная ситуация сегодня, 12 сентября. Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете. Об этом сообщили в «СЦКК ДНР».



«На автодороге "Ясиноватая-Горловка" в результате подрыва на взрывоопасном предмете тяжелые ранения получила беременная женщина 1986 года рождения», — говорится в сообщении.



Отмечается, что женщина жива, за ее жизнь борются врачи.



Напомним, на Херсонщине на российской мине подорвались трое взрывотехников, самый младший находится в больнице.