Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете

12 сентября 2023, 15:16

«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете

На оккупированной Россией части Донецкой области произошла чрезвычайная ситуация сегодня, 12 сентября. Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете. Об этом сообщили в «СЦКК ДНР».

«На автодороге "Ясиноватая-Горловка" в результате подрыва на взрывоопасном предмете тяжелые ранения получила беременная женщина 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина жива, за ее жизнь борются врачи.

Напомним, на Херсонщине на российской мине подорвались трое взрывотехников, самый младший находится в больнице. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Война Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:53
«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске
15:16
«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете
15:15
В «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрела мужчины в Великоновоселовском районе
14:28
«Суд ЛНР» приговорил двух украинских военных к 17 годам тюрьмы
13:57
Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА
12:58
В России хотят сделать аннексию территорий Украины «памятной датой»
10:28
На оккупированной Луганщине педагогов набирают по объявлению в газете — ОВА
08:55
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 сентября
22:20
Завлекают российских врачей и экстерном обучают местных: в Донецке рассказали, как борются с нехваткой медиков
20:41
В Донецке насмерть сбит военный корреспондент — подозревают водителя-боевика «ДНР»
20:23
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
19:30
В Донецке и Макеевке работает ПВО
17:07
Оккупанты приговорили пленного «азовца» к 25 годам тюрьмы
16:49
Из Нью-Йорка на Донетчине эвакуировали троих детей и мать
12:30
«Суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха
10:38
В Донецкой области оккупанты атаковали Угледар более 30 раз
09:39
В порту захваченного ВС РФ Мариуполя запустили тепловозы — Андрющенко
09:10
В РФ заявили, что «Единая Россия» победила на псевдовыборах в оккупации
все новости
16:53
«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске
15:59
В Макеевке в результате обстрела оккупантов погиб мужчина
15:51
Швеция может передать Украине истребители Gripen
15:16
«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете
15:15
В «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрела мужчины в Великоновоселовском районе
14:58
Главе фейкового «избиркома Херсонской области РФ» грозит 10 лет тюрьмы
14:51
Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине полевой госпиталь
14:45
В Крыму начали снимать гербы с военкоматов
14:28
«Суд ЛНР» приговорил двух украинских военных к 17 годам тюрьмы
14:10
Россияне стягивают резервы, боясь прорыва ВСУ своей обороны
14:08
Путин хочет переговоров с Украиной: просит США помочь с отменой на запрет Зеленского
13:57
Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА
13:51
Удар по рынку в Константиновке: одна из пострадавших скончалась в больнице
13:38
РФ нанесла удар по открытому участку местности в Запорожском районе — ОВА
13:15
ЗСУ атаковали базу беспилотников оккупантов в Донецкой области
12:58
В России хотят сделать аннексию территорий Украины «памятной датой»
12:31
Россия может экономить ракеты для ударов во время отопительного сезона
11:59
В ПАСЕ признали Россию диктатурой
11:54
Армия РФ утром атаковала Красногоровку и Авдеевку: есть погибшие и раненые
все новости
ВИДЕО
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР» В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
12 сентября, 08:55
Авдеевка. Фото: Новости Донбасса Авдеевка: как люди выживают в разбитом городе и почему не уезжают — репортаж ►
11 сентября, 23:22
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии «Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
11 сентября, 20:23
Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Фото: соцсети Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
10 сентября, 12:51
Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ► Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ►
09 сентября, 21:18
Из Авдеевки в Донецк запустили флаг Украины. Кадр из видео Авдеевка отмечает день города: именно оттуда запустили флаг Украины на Донецк
09 сентября, 13:46
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама