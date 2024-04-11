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Главное за день: РФ разрушила Трипольскую ТЭС. Законопроект о мобилизации

11 апреля 2024, 23:39

Главное за день: РФ разрушила Трипольскую ТЭС. Законопроект о мобилизации

Политика

Владимир Путин заявил, что готов вернуться к проекту Стамбульского договора с Украиной. Об этом он заявил во время встречи с самопровозглашенными президентом Беларуси Александром Лукашенко. При этом днем 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект Стамбульских соглашений 2022 года неактуальным, так как «ситуация изменилась».

Общество

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации, который на протяжении последних месяцев был предметом ожесточенных споров в украинской политической среде и шире – в обществе. Теперь законопроект должен подписать спикер Верховной Рады и передать документ на подпись президенту. Закон вступает в действие через месяц после подписания.

Очеретино и Новоселовка Первая — два прифронтовых поселка в Донецкой области. Там осталось немного жителей. И все они нуждаются в продуктах питания, медикаментах и элементарных бытовых предметах.  Всего этого нет в легком доступе из-за активных боевых действий. Продукты питания в поселки доставляют волонтеры и отряд полиции.

Журналисты американского издания The New York Times проанализировали демографическую составляющую украинского государства. Отмечается, что Украина сталкивается с критическим демографическим ограничением, которое возникло еще раньше: в государстве очень мало молодых мужчин. В большинстве армий костяком являются мужчины в возрасте до 30 лет. В Украине доля мужчин в возрасте 20-30 лет является наименьшей в истории, а потому есть необходимость найти баланс между риском потерять целое поколение и необходимостью противостоять РФ.

Военнопленные из группировок «ЛНР» и «ДНР» записали видеообращение к российской власти. На канале украинского государственного проекта «Хочу жить» появилось видео, на котором пленные боевики, воевавшие на стороне российской армии против ВСУ, просят обменять их. Военнопленные заявили, что под обращением поставили подписи 69 человек, однако желающих быть обменянными гораздо больше, просто они потеряли надежду на возвращение домой.

Российские силовики заявили, что 11 апреля задержали в Донецке шестерых человек, якобы членов террористической ячейки. Их называют представителями Центральной Азии. В ФСБ утверждает, что задержанные готовили «теракт» на объекте вооруженных сил РФ в Донецке.

Так называемый военный комиссариат оккупированного Мариуполя и района издал распоряжение, согласно которому оккупационная администрация до 15 апреля должна предоставить все данные о предприятиях в городе для проведения мобилизационных мероприятий.

Боевые действия

Трипольская ТЭС, расположенная под Киевом, была полностью разрушена в результате российских обстрелов. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Пока в «Укрэнерго» надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется.

По данным Defense Express Россия ударила новыми крылатыми ракетами Х-69. По данным издания, дальность пуска этих ракет составляет около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км как очередной итерации Х-59МК2. Главной особенностью ракеты называют возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров. Это ниже возможности украинской противовоздушной обороны.

Полицейские Луганской области, которые раздавали гуманитарную помощь в Макеевке и Грековке, попали под обстрел и получили контузию.

На оккупированной части Донецкой области на трассе Ясиноватая — Горловка в результате сброса боеприпаса с беспилотника на автобус ранены пять человек.

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