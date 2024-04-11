Головне за день: РФ зруйнувала Трипільську ТЕС. Законопроєкт про мобілізацію

Політика



Володимир Путін заявив , що готовий повернутися до проєкту Стамбульського договору з Україною. Про це він заявив під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. При цьому вдень 11 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав проєкт Стамбульських угод 2022 року неактуальним, оскільки «ситуація змінилася».



Суспільство



Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію, який протягом останніх місяців був предметом запеклих суперечок в українському політичному середовищі та ширше – у суспільстві. Тепер законопроєкт має підписати спікер Верховної Ради та передати документ на підпис Президентові України. Закон набирає чинності через місяць після підписання.



Очеретине та Новоселівка Перша — два прифронтові селища в Донецькій області. Там залишилося небагато мешканців. І всі вони потребують продуктів харчування, медикаментів та елементарних побутових речей. Усього цього немає у легкому доступі через активні бойові дії. Продукти харчування до селищ доставляють волонтери та загін поліції.



Журналісти американського видання The New York Times проаналізували демографічну складову української держави. Зазначається, що Україна стикається із критичним демографічним обмеженням, яке виникло раніше: у державі дуже мало молодих чоловіків. У більшості армій кістяком є чоловіки віком до 30 років. В Україні частка чоловіків віком 20-30 років є найменшою в історії, отож є потреба знайти баланс між ризиком втратити ціле покоління та потребою протистояти РФ.



Військовополонені з угруповань «ЛНР» та «ДНР» записали відеозвернення до російської влади. На каналі українського державного проєкту «Хочу жити» поширили відео, на якому полонені бойовики, які воювали на боці російської армії проти ЗСУ, просять їх обміняти. Військовополонені заявили, що під зверненням поставили підписи 69 осіб, проте охочих до обміну набагато більше, просто вони втратили надію на повернення додому.



Російські силовики заявили, що 11 квітня затримали в Донецьку шістьох людей, нібито членів терористичного осередку. Їх називають представниками Центральної Азії. У ФСБ стверджує, що затримані готували "теракт" на об'єкті збройних сил РФ у Донецьку.



Так званий військовий комісаріат окупованого Маріуполя та району видав розпорядження, за яким окупаційна адміністрація до 15 квітня має надати всі дані про підприємства у місті для проведення мобілізаційних заходів.



Бойові дії



Трипільська ТЕС під Києвом ущент зруйнована внаслідок російських обстрілів. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.



Наразі в «Укренерго» сподіваються, що обмеження споживання електроенергії запроваджувати не доведеться.



За інформацією Defense Express, Росія вдарила новими крилатими ракетами Х-69. Видання зазначає, що дальність запуску цих ракет становить близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км як чергової ітерації Х-59МК2. Головною особливістю ракети називають можливість наднизького польоту – на висоті 20 метрів. Це нижче за можливість української протиповітряної оборони.



Поліцейські Луганської області, які роздавали гуманітарну допомогу у Макіївці та Греківці, потрапили під обстріл та дістали контузію.



На окупованій частині Донецької області на трасі Ясинувата — Горлівка внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника на автобус поранено п'ятьох людей.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.