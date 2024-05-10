Главное за день: Удар по российскому НПЗ. Украине передали тренажер F-16

Боевые действия



Командующий Сухопутными войсками ВСУ Генерал-лейтенант Александр Павлюк считает, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. По его мнению, поскольку американская помощь только начинает достигать линии фронта, генералы Путина бросают в бой всю имеющуюся у них технику для проверки истощенных и недостаточно снабженных войск Украины.



В районе Харьковщины началась активизация со стороны российской армии, которая пытается продвинуться вглубь и захватить приграничные населенные пункты, сообщает украинский аналитический Telegram-канал DeepState. По данным украинских аналитиков, основными силами оккупантов РФ сейчас является пехота с поддержкой небольшого количества техники.



Обстановка в направлении Волчанска Харьковской области сейчас очень напряженная, ночью россияне провели мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию. Об этом сообщил боец 24-й ОШБр «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов.



Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации.



В 03:20 утра российские войска нанесли удар по Харькову, возник пожар в трех частных домах, а также пострадали двое людей.



В оккупированном Донецке за день, 10 мая, несколько человек погибли и ранены в результате обстрелов. Повреждены 17 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка и Еленовке, котельная в Петровском районе Донецка, а также два легковых автомобиля и мусоровоз.



Два мирных жителя села Елизаветовка Покровского района погибли, еще двое жителей города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области получили ранения вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов 10 мая.



Беспилотники ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России. По словам местных жителей, удар пришелся по нефтеперерабатывающему НПЗ «Первый завод». Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших нет.



В оккупированном Мариуполе поздним вечером 9 мая прогремели взрывы. Российские провоенные каналы писали, что ВСУ, предположительно, атаковали ракетами ATACMS. По словам советника украинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко, удар пришелся по территории кондитерской фабрики, на которой располагались российские военные. В свою очередь российское госагентство ТАСС со ссылкой на «оперативные службы ДНР» написало, что «система ПВО вечером отбила атаку на Мариуполь».



ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках в оккупированной Луганской области. Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасенчик заявил, что один человек погиб, шесть ранены. По его словам, это сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом.



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