Головне за день: Удар по російському НПЗ. Україні передали тренажер F-16

Бойові дії



Командувач Сухопутних військ ЗСУ Генерал-лейтенант Олександр Павлюк вважає , що критична фаза війни настане в найближчі два місяці. На його думку, оскільки американська допомога тільки починає досягати лінії фронту, генерали Путіна кидають у бій усю техніку, що є у них, для перевірки виснажених і недостатньо забезпечених військ України.



У районі Харківщини розпочалася активізація з боку російської армії, яка намагається просунутися вглиб та захопити прикордонні населені пункти, повідомляє український аналітичний Telegram-канал DeepState. За даними українських аналітиків, основними силами окупантів РФ наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки.



Обстановка у напрямку Вовчанська Харківської області зараз дуже напружена, вночі росіяни провели потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію.



Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації.



О 03:20 ранку російські війська завдали удару по Харкову, виникла пожежа у трьох приватних будинках, а також постраждали двоє людей.



В окупованому Донецьку за день кілька людей загинуло та поранено внаслідок обстрілів. Пошкоджено 17 житлових домобудівель у Куйбишевському та Кіровському районах Донецька та Оленівці, котельня у Петрівському районі Донецька, а також два легкові автомобілі та сміттєвоз.



Двоє мирних жителів села Єлизаветівка Покровського району загинули , ще двоє жителів міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області отримали поранення внаслідок обстрілів.



Безпілотники вночі атакували нафтопереробний завод у Калузької області Росії. За словами місцевих жителів, удар зазнав нафтопереробного НПЗ «Перший завод». Губернатор регіону Владислав Шапша заявив, що пожежу вдалося ліквідувати. За попередніми даними, постраждалих немає.



ЗСУ завдали удару по нафтобазі в Ровеньках в окупованій Луганській області. Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасенчик заявив, що одна людина загинула, шістьох поранено. За його словами, це співробітники нафтобази та місцеві жителі, чиї будинки знаходяться поряд.



В окупованому Маріуполі пізно ввечері 9 травня пролунали вибухи. Російські провоєнні канали писали, що ЗСУ, ймовірно, атакували ракетами ATACMS. За словами радника українського мера Маріуполя Петра Андрющенка, удар зазнав території кондитерської фабрики, на якій розташовувалися російські військові. У свою чергу, російське держагентство ТАРС з посиланням на «оперативні служби ДНР» написало, що «система ППО ввечері відбила атаку на Маріуполь».



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