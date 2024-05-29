Главное за день: РФ бомбит города Донетчины. В Лисичанске так и не запустили водоснабжение

Общество



В захваченном Лисичанске после неудачной осенней попытки запустить систему отопления оккупанты не занимаются инфраструктурными объектами. По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, централизованное водоснабжение есть только в отдельных районах города - в основном, в южной его части.



Боевые действия



Как сообщили аналитики DeepState, российские оккупационные войска продвинулись возле села Уманское Донецкой области. Также армия РФ продвинулась в селе Старомайорское на Донетчине.



В Харькове завершены поисковые работы в строительном гипермаркете «Эпицентр», по которому армия РФ нанесла авиаудары 25 мая. о окончательным данным, в результате российских ударов по «Эпицентру» погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.



28 мая российские войска ударили по Донетчине 11 бомбами. Это самый большой показатель за один день. Известно о гибели 4 гражданских, однако. В Торецке ранены три женщины. На Селидово Россия сбросила две авиабомбы УМПБ Д-30 СМ. Пострадал частный сектор. Из-под обломков достали тела 53-летнего мужчины и — на следующий день — его 13-летнего сына. Женщину, 73 года, госпитализировали с многочисленными травмами.



Лиман россияне обстреляли трижды — восемь человек получили ранения и контузии, повреждены три двухэтажки и три админздания.



В ночь на 29 мая силы РФ нанесли по Краматорску три авиаудара ракетой-бомбой «Гром-Е1». Ранен один человек, полсотни абонентов остались без газоснабжения. Одна из ракет пробила крышу жилого дома и упала на дорогу. Ее боевая часть застряла в земле.



В Сумской области в результате обстрела погибли два человека, трое — получили ранения, повреждены дом культуры и административные здания.



Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Луганской области. За минувшие сутки больше всего пострадала Белогоровка, которая попала под штурм армии РФ.



В оккупированном Донецке прогремел взрыв в здании на Киевском проспекте, в котором до 2014 года находился институт «Донбассгражданпроект». Многоэтажное здание рядом — бывшее издательство «Донетчина». По предварительной информации, удар был нанесен по месту сбора российских военных. Об этом свидетельствуют, в том числе кадры последствий удара, которые сняли очевидцы. Они говорят, что на месте удара есть погибшие. Кроме этого, администратор местной пророссийской группы в Telegram отказался выкладывать видео с места удара. Обычно так бывает, когда «прилетает» по военному объекту.



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