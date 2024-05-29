Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не відновили водопостачання

Суспільство



У захопленому Лисичанську після невдалої осінньої спроби запустити систему опалення окупанти не займаються інфраструктурними об'єктами. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, централізоване водопостачання є лише в деяких районах міста – переважно в південній його частині.



Бойові дії



Як повідомили аналітики DeepState, російські окупаційні війська просунулися біля села Уманське на Донеччині. Також армія РФ просунулась у селі Старомайорське.



У Харкові завершено пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр», яким армія РФ завдала авіаударів 25 травня. За остаточними даними, внаслідок російських ударів по «Епіцентру» загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 особи зазнали поранень.



28 травня російські війська вдарили по Донеччині 11 бомбами. Це найбільший показник за день. Відомо про загибель 4 цивільних. У Торецьку поранено трьох жінок. На Селидове Росія скинула дві авіабомби УМПБ Д-30 СМ. Постраждав приватний сектор. З-під уламків дістали тіла 53-річного чоловіка і наступного дня його 13-річного сина. Жінку, 73 роки, госпіталізували із численними травмами.



Лиман росіяни обстріляли тричі — восьмеро людей дістали поранень та контузій, пошкоджено три двоповерхівки та три адмінбудинки.



У ніч проти 29 травня сили РФ завдали по Краматорську трьох авіаударів ракетою-бомбою «Гром-Е1». Поранена одна людина, пів сотні абонентів залишилися без газопостачання. Одна з ракет пробила дах житлового будинку та впала на дорогу. Її бойова частина застрягла у землі.



У Сумській області внаслідок обстрілу загинули двоє людей, троє зазнали поранень, пошкоджений будинок культури та адміністративні будівлі.



Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Луганської області. Минулої доби найбільше постраждала Білогорівка, яка потрапила під штурм армії РФ.



В окупованому Донецьку пролунав вибух у будівлі на Київському проспекті, в якому до 2014 року розташовувався інститут «Донбасгражданпроєкт». Багатоповерхова будівля поряд — колишнє видавництво «Донеччина». За попередньою інформацією, удару завдали за місцем збору російських військових. Про це свідчать зокрема кадри наслідків удару, які зафільмували очевидці. Вони кажуть, що на місці удару є загиблі. Крім того, адміністратор місцевої проросійської групи в Telegram відмовився викладати відео з місця удару. Зазвичай так буває, коли «прилітає» на військовий об'єкт.



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