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Главное за день: Атака на порт «Кавказ» в РФ. Кто вернулся из российского плена

31 мая 2024, 23:21

Главное за день: Атака на порт «Кавказ» в РФ. Кто вернулся из российского плена

Общество

Украина и РФ провели обмен пленными – 75 на 75. Среди освобожденных – 70 мужчин и пять женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава, четверо гражданских. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

Из российского плена удалось вернуть Марьяну Чечелюк — 24-летнюю следовательницу из Мариуполя. Марьяну и ее младшую сестру депортировали во время оккупации города весной 2022 года. Младшую сестру родителям удалось вернуть в семью сразу. А Марьяну увезли во время эвакуации из убежищ «Азовстали». Из фильтрационного пункта Марьяну перевезли в СИЗО оккупированного Донецка, два месяца ее держали в одиночной камере. Впоследствии российские военные удерживали полицейскую в Еленовской колонии, тюрьме в Мариуполе и Таганроге.

Из прифронтовых, а также из временно оккупированных территорий были возвращены 212 тел павших украинских военнослужащих.

Боевые действия

В поселке Дробышево Краматорского района погиб по меньшей мере один человек, трое получили ранения.

В Старомихайловке в результате обстрелов полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки, два легковых автомобиля на ул. Ивана Марченко, Фрунзе и Калинина. Также есть погибшие — две женщины и мужчина. Еще одной женщине диагностировали контузию.

В результате обстрела российскими войсками ракетами С-300/С-400 пятиэтажного дома в Харькове погибли пятеро людей.  Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены три этажа подъезда. Возник пожар. Еще четыре ракеты попали недалеко от дома. Повреждены не менее 25 жилых домов, магазин, помещение швейного цеха.

В оккупированном Луганске 28 мая ВСУ поразили радиолокационную станцию «Небо». К такому выводу пришло OSINT-сообщество «Киберборошно», проанализировав видео и фото с места удара.  На видео, попавших в сеть, пожар возник на территории аэродрома летного училища. Помимо того, что загорелась взлетная полоса, огонь охватил также командную машину РЛС «Небо».

В ночь на 31 мая в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края РФ прозвучали взрывы, после чего возник пожар. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар на нефтебазе в Темрюкском районе возник в результате атаки БПЛА. В командовании ВСУ уточнили, то удар был нанесен ракетами «Нептун». Поражена паромная переправа и нефтяной терминал порта.

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