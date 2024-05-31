Головне за день: Атака на порт «Кавказ» у РФ. Хто повернувся з російського полону

Суспільство



Україна та РФ провели обмін полоненими – 75 на 75. Серед звільнених 70 чоловіків та п'ять жінок, шість офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу, четверо цивільних. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання чи інвалідність.



З російського полону вдалося повернути Мар'яну Чечелюк – 24-річну слідчу з Маріуполя. Мар'яну та її молодшу сестру депортували під час окупації міста навесні 2022 року. Молодшу сестру батькам вдалося повернути до родини одразу. А Мар'яну відвезли під час евакуації зі сховищ «Азовсталі». З фільтраційного пункту її перевезли до СІЗО окупованого Донецька, два місяці її тримали в одиночній камері. Згодом російські військові утримували поліцейську в Оленівській колонії, в'язниці у Маріуполі та Таганрозі.



З прифронтових, а також з тимчасово окупованих територій повернули 212 тіл полеглих українських військовослужбовців.



Бойові дії



У селищі Дробишеве Краматорського району загинула щонайменше одна людина, троє зазнали поранень.



У Старомихайлівці внаслідок обстрілів ущент зруйнований приватний будинок, пошкоджено господарські будівлі, два легкові автомобілі на вул. Івана Марченка, Фрунзе та Калініна. Також є загиблі: дві жінки та чоловік. Ще одній жінці діагностували контузію.



Внаслідок обстрілу російськими військами ракетами С-300/С-400 п'ятиповерхового будинку в Харкові загинули п'ятеро людей. Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновані три поверхи під'їзду. Пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків, магазин, приміщення швейного цеху.



В окупованому Луганську 28 травня ЗСУ вразили станцію радіолокації «Небо». Такого висновку дійшла OSINT-спільнота «Кіберборошно», проаналізувавши відео та фото з місця удару. На відео, що потрапили до мережі, пожежа виникла на території аеродрому льотного училища. Крім того, що спалахнула злітна смуга, вогонь охопив і командну машину РЛС «Небо».



У ніч проти 31 травня в порту «Кавказ» у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ пролунали вибухи, після чого виникла пожежа. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що пожежа на нафтобазі у Темрюкському районі виникла внаслідок атаки БПЛА. У командуванні ЗСУ уточнили, що удару завдали ракетами «Нептун». Уражена поромна переправа та нафтовий термінал порту.



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