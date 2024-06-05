Главное за день: Мужчин с ВНЖ других стран не выпустят. Российского военкора поймали на фейке

Политика



США в ближайшие недели передадут Украине новые пакеты помощи. В Белом доме считают, что американское оружие меняет ситуацию на поле боя в Украине.



Общество



В оккупированной Макеевке на Гвардейке третий день наблюдается задымление в воздухе, которое произошло из-за пожара на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенного на территории «Ясиноватского муниципального округа».



Российский пропагандист Дмитрий Стешин в своем телеграм-канале написал фейковую новость о том, что якобы на территории «Азовстали» в оккупированном Мариуполе недавно был найден военнослужащий «Азова». «Военкор» даже опубликовал снимки изнеможенного мужчины, однако на фото на самом деле запечатлен старший контролер КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции Роман Горилык, который более двух лет находился в российском плену.



В российской столице военный суд вынес оправдательный приговор четверым членам организации «Единые народные общинные товарищества» (ЧВК ЕНОТ), обвиняемых в разбойных нападениях на бизнесменов. Кроме того, был оправдан экс-сотрудник московского управления ФСБ Александр Мрищук. Члены данной организации участвовали в боевых действиях в составе группировок «Л-ДНР» на Донбассе, а также в качестве наемников в Сирии.



В Украине отменено исключение по «проживанию за границей» для выезда из страны лиц с двойным гражданством. Теперь украинцы с двойным гражданством не смогут покидать страну и могут быть мобилизованы в ВСУ.



В Москве чемпиона мира по тайскому боксу из Мариуполя Ярослава Ремыгу оштрафовали за пост «Слава Украине».



Боевые действия



После посещения Восточного фронта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта остается сложной. Россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях.



По данным аналитики DeepState, россияне пытаются выйти на трассу Угледар — Водяное — село Константиновка, чтобы проникнуть в тыл подразделениям Угледарской группировки Сил обороны.



Оккупационная армия РФ утром атаковала населенные пункты Донецкой области - известно об одном погибшем, также пять человек получили ранения. Кроме этого, в результате обстрела поселка Желанное Донецкой области во дворе частного дома погибла 58-летняя женщина.



Ночью росармия атаковала дронами промышленный объект в Полтавской области с помощью дронов, один человек пострадал.



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