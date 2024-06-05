«Проблема катастрофическая»: в оккупированной Макеевке третий день задымление в воздухе из-за пожара на полигоне

Задымление в оккупированной Макеевке. Фото: «Моя Макеевка»

В оккупированной Макеевке на Гвардейке третий день наблюдается задымление в воздухе, которое произошло из-за пожара на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенного на территории «Ясиноватского муниципального округа». Об этом сообщили в местном Telegram-канале «Типичный Донецк».

Как сообщили в местном пророссийском издании «ДАН» со ссылкой на так называемую пресс-службу «Администрации Ясиноватского муниципального округа», полигон частный, а собственник на оккупированной территории Донецкой области якобы отсутствует.

В еще одном местном Telegram-канале «Моя Макеевка» сообщили, что по ночам очень часто «палят свалку с бытовыми отходами».

«Вонь стоит ужасная. Из-за жары окна в домах открыты. И вся эта отрава «влетает» в жилища людей. Это Гвардейка. Проблема катастрофическая», – отметили в Telegram-канале.

Напомним, что оккупированный Мариуполь заливает канализационными отходами, в результате чего загрязняется Азовское море.