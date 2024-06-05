В Москве чемпиона мира по тайскому боксу из Мариуполя оштрафовали за пост «Слава Украине»

Чемпиона мира по тайскому боксу из Мариуполя Ярослав Ремыга. Фото: открытые источники

Чемпиона мира по тайскому боксу из Мариуполя Ярослава Ремыгу оштрафовали за пост «Слава Украине». Об этом сообщило российское издание «Осторожно, новости».

Ярослав Ремыга участвует в боях в лиге Hardcore Fighting. Он чемпион мира 2009 и 2014 годов и чемпион Европы 2009 года. В последние годы Ремыга ведет тренировки в Москве. В 2014 году он переехал в Россию из Мариуполя, потому что, по его словам, «не хотел идти воевать против своих же». На бои он выходил с украинским флагом.

В феврале 2022 года за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он опубликовал пост с призывом к миру. А два года спустя выложил детскую фотографию с подписью «Слава Украине». На него обратили внимание сотрудники центра «Э» МВД России. Ярослава задержали и отвезли в суд. В суде он не стал признавать вину и заявил, что является патриотом своей страны. Его признали виновным в дискредитации российской армии и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Как утверждает прокремлевское издание Regnum, сразу после суда их редакция связалась с Ярославом Ремыгой для того, чтобы «узнать цель публикации лозунга». Спортсмен в ответ снова выкрикнул: «Слава Украине». А также заявил, что поддерживает Украину.



«Я выступаю за Украину. Пытаюсь это делать. Пост ставил осознанно. Слава Украине», – цитирует российское СМИ якобы заявление Ремыги.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что он «забрался на монумент и присел на корточки».