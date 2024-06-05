Украинцы с двойным гражданством больше не смогут выехать из страны

В Украине отменено исключение по «проживанию за границей» для выезда из страны лиц с двойным гражданством. Теперь украинцы с двойным гражданством не смогут покидать страну и могут быть мобилизованы в ВСУ. Об этом сообщает посольство США в Украине.

Отмечается, что это изменение вступило в силу с 1 июня 2024 года. Поскольку украинское законодательство не признает двойного гражданства, американо-украинские граждане от 18 до 60 лет могут потерять возможность выезда из страны. Их будут рассматривать исключительно как граждан Украины.

«Украинское законодательство не признает двойное гражданство. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины», — говорится в сообщении.

Ранее лица с двойным гражданством могли свободно въезжать и выезжать из Украины, если они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали его в США.

Американское посольство подчеркнуло, что не может повлиять на эту ситуацию, и рекомендовало гражданам внимательно изучить информацию на сайте Госдепартамента США, где приведены все необходимые данные для путешественников с двойным гражданством.

В частности, посольство советует мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, имеющим два паспорта или претендующих на украинское гражданство, воздержаться от поездок в Украину.