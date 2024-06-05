Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Чоловіків із ВНЖ інших країн не випустять. Російського військора спіймали на фейку

05 червня 2024, 23:45

Головне за день: Чоловіків із ВНЖ інших країн не випустять. Російського військора спіймали на фейку

Політика

 США найближчими тижнями передадуть Україні нові пакети допомоги. У Білому домі вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні.

Суспільство

 В окупованій Макіївці на Гвардійці третій день спостерігається задимлення в повітрі, яке сталося через пожежу на полігоні твердих комунальних відходів, розташовану на території Ясинуватського муніципального округу.

Російський пропагандист Дмитро Стєшин у своєму телеграм-каналі написав фейкову новину про те, що нібито на території «Азовсталі» в окупованому Маріуполі нещодавно було знайдено військовослужбовця «Азова». «Воєнкор» навіть опублікував знімки знесиленого чоловіка, проте насправді на фото зображено старшого контролера КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції Романа Горилика, який понад два роки перебував у російському полоні.

У російській столиці військовий суд виніс виправдувальний вирок чотирьом членам організації «Єдині народні товариства» (ЧВК ЄНОТ), яких звинували у розбійних нападах на бізнесменів. Крім того, було виправдано екс-співробітника московського управління ФСБ Олександра Мрищука. Члени цієї організації брали участь у бойових діях у складі угруповань «Л-ДНР» на Донбасі, а також як найманці в Сирії.

В Україні скасовано виняток щодо «проживання за кордоном» для виїзду з країни осіб з подвійним громадянством. Тепер українці з подвійним громадянством не зможуть залишати країну і можуть бути мобілізовані до ЗСУ.

У Москві чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя Ярослава Ремигу оштрафували за напис «Слава Україні».

Бойові дії

 Після відвідин Східного фронту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив , що ситуація на лінії фронту залишається складною. Росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському, Харківському напрямках.

За даними аналітики DeepState, росіяни намагаються вийти на трасу Вугледар - Водяне - село Костянтинівка, щоб проникнути в тил підрозділів Вугледарського угруповання Сил оборони.

Окупаційна армія РФ вранці атакувала населені пункти Донецької області - відомо про одного загиблого, також п'ятеро людей отримали поранення. Крім цього, внаслідок обстрілу селища Бажане Донецької області у дворі приватного будинку загинула 58-річна жінка.

Вночі росармія атакувала дронами промисловий об'єкт у Полтавській області за допомогою дронів, одна людина постраждала.

Новини Донбасу у відеоформаті:



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:45
Головне за день: Чоловіків із ВНЖ інших країн не випустять. Російського військора спіймали на фейку
22:04
«Проблема катастрофічна»: в окупованій Макіївці третій день задимлення в повітрі через пожежу на полігоні
19:50
Катували мешканців, щоб «вибити» інформацію про ЗСУ: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати термін
18:32
У Маріуполі росіяни в паніці змінюють позиції та перекидають ППО до Криму – «Атеш»
17:35
Сирський назвав основну мету ЗСУ після інспекції Східного фронту
16:57
Російські окупанти зізналися в обстрілах житлових будинків у Маріуполі — міськрада
15:58
У ЗСУ розповіли про заплановані удари по Кримському мосту
13:33
Російський пропагандист Стешин написав фейк про «затримання останнього захисника Азовсталі»
11:34
Сбербанк Росії розповів про початок роботи на окупованому Донбасі
10:48
Російські військові намагаються вийти на трасу між Мар'їнкою та Вугледаром у Донецькій області
09:59
Російський суд виправдав бойовиків, які воювали на Донбасі, у справі про розбійні напади
23:40
Головне за день: Ракетний удар по Дніпру. Викрадені на Херсонщині не виходять на зв'язок
23:13
У Маріуполі на пляж винесло мертвого дельфіна Мерія звинуватила РФ у забрудненні моря
22:52
СБУ повідомила про підозру «дитячому омбудсмену ЛНР»: вона може бути причетна до депортації дітей в РФ
22:21
«Мешканці міста б'ють на сполох»: окупований Маріуполь заливає каналізаційними відходами
16:35
В окупованому Маріуполі чоловіку загрожує покарання за те, що він «забрався на монумент і присів навпочіпки»
14:59
В окупованому Севастополі росіяни встановили ЗРК С-300 поряд із житловими будинками
13:37
Україна готується завдати нового удару по Кримському мосту — Bild
11:34
В окупованих Луганську, Донецьку та Маріуполі з'являться відділення російського банку ВТБ
10:58
На Херсонщині викрадені окупантами мирні жителі півроку не виходять на зв'язок із рідними
усі новини
23:45
Головне за день: Чоловіків із ВНЖ інших країн не випустять. Російського військора спіймали на фейку
23:39
Армія РФ просунулась у Красногорівці та поблизу двох сіл у Донецькій області – DeepState
22:58
У Москві чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя оштрафували за пост «Слава Україні»
22:04
«Проблема катастрофічна»: в окупованій Макіївці третій день задимлення в повітрі через пожежу на полігоні
20:20
Війська Росії з артилерії вдарили по селищу в Донецькій області: є загибла
19:50
Катували мешканців, щоб «вибити» інформацію про ЗСУ: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати термін
18:50
Україна повернула шістьох дітей з окупації
18:40
РФ не зменшує темпів на Покровському напрямку, на Сіверському — бойових зіткнень зросло до шести: Генштаб
18:32
У Маріуполі росіяни в паніці змінюють позиції та перекидають ППО до Криму – «Атеш»
17:49
Часів Яр став пасткою для російської армії – Forbes
17:35
Сирський назвав основну мету ЗСУ після інспекції Східного фронту
16:57
Російські окупанти зізналися в обстрілах житлових будинків у Маріуполі — міськрада
16:43
«Дитина в істериці»: поліція врятувала сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з обстріляного селища на Донеччині
15:58
У ЗСУ розповіли про заплановані удари по Кримському мосту
15:27
У ГУР прокоментували інформацію про бронежилет Путіна
15:10
17-річні за кордоном отримають відстрочку від військового обліку: Кабмін готує постанову
13:59
Танки, БТРи, БМП та російські військові: прикордонники завдали втрат армії РФ під Бахмутом
13:33
Російський пропагандист Стешин написав фейк про «затримання останнього захисника Азовсталі»
12:14
Світла може не бути по 10 годин на добу: заяви експертів
11:58
Армія РФ вранці вдарила по Донеччині: є жертва та постраждалі
усі новини
ВІДЕО
Окупанти зізнаються у власних злочинах у Маріуполі. Фото: соцмережі Російські окупанти зізналися в обстрілах житлових будинків у Маріуполі — міськрада
05 червня, 16:57
Порятунок сім'ї з дитиною із селища Дробишеве. Фото: Національна поліція у Донецькій області «Дитина в істериці»: поліція врятувала сім'ю з п'ятирічною дівчинкою з обстріляного селища на Донеччині
05 червня, 16:43
У Дніпрі зранку пролунали вибухи. Фото: Дніпро оперативний/Telegram Росіяни вранці вдарили ракетами по Дніпру, є постраждалі
04 червня, 08:01
Евакуація з Красногорівки. Кадр із відео «Білі янголи» евакуювали з-під обстрілу п`ятьох жителів Красногорівки
03 червня, 16:50
Наслідки удару HIMARS по російській ППО у Бєлгородській області. Фото: «Досьє шпигуна» ЗСУ з HIMARS вдарили по російській ППО в Бєлгородській області: уражені ЗРК С-300/400
03 червня, 13:43
Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими. Фото: Новини Донбасу Омбудсмен розповів про знущання російських солдатів над українськими військовополоненими
03 червня, 07:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір