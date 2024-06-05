Головне за день: Чоловіків із ВНЖ інших країн не випустять. Російського військора спіймали на фейку

Політика



США найближчими тижнями передадуть Україні нові пакети допомоги. У Білому домі вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні.



Суспільство



В окупованій Макіївці на Гвардійці третій день спостерігається задимлення в повітрі, яке сталося через пожежу на полігоні твердих комунальних відходів, розташовану на території Ясинуватського муніципального округу.



Російський пропагандист Дмитро Стєшин у своєму телеграм-каналі написав фейкову новину про те, що нібито на території «Азовсталі» в окупованому Маріуполі нещодавно було знайдено військовослужбовця «Азова». «Воєнкор» навіть опублікував знімки знесиленого чоловіка, проте насправді на фото зображено старшого контролера КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції Романа Горилика, який понад два роки перебував у російському полоні.



У російській столиці військовий суд виніс виправдувальний вирок чотирьом членам організації «Єдині народні товариства» (ЧВК ЄНОТ), яких звинували у розбійних нападах на бізнесменів. Крім того, було виправдано екс-співробітника московського управління ФСБ Олександра Мрищука. Члени цієї організації брали участь у бойових діях у складі угруповань «Л-ДНР» на Донбасі, а також як найманці в Сирії.



В Україні скасовано виняток щодо «проживання за кордоном» для виїзду з країни осіб з подвійним громадянством. Тепер українці з подвійним громадянством не зможуть залишати країну і можуть бути мобілізовані до ЗСУ.



У Москві чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя Ярослава Ремигу оштрафували за напис «Слава Україні».



Бойові дії



Після відвідин Східного фронту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив , що ситуація на лінії фронту залишається складною. Росіяни зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському, Харківському напрямках.



За даними аналітики DeepState, росіяни намагаються вийти на трасу Вугледар - Водяне - село Костянтинівка, щоб проникнути в тил підрозділів Вугледарського угруповання Сил оборони.



Окупаційна армія РФ вранці атакувала населені пункти Донецької області - відомо про одного загиблого, також п'ятеро людей отримали поранення. Крім цього, внаслідок обстрілу селища Бажане Донецької області у дворі приватного будинку загинула 58-річна жінка.



Вночі росармія атакувала дронами промисловий об'єкт у Полтавській області за допомогою дронів, одна людина постраждала.



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