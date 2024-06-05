Российские военные пытаются выйти на трассу между Марьинкой и Угледаром в Донецкой области

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отбили очередной штурм российской оккупационной армии с колоннами техники к югу от села Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

«Россияне не останавливаются в попытках прорвать позиции украинских военных. Они пытаются реализовать свою задачу выхода на трассу Угледар — Водяное — село Константиновка с целью дальнейшего продвижения и выхода в тыл подразделениям Угледарской группировки Сил обороны», — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что атаки осуществляются по всей линии трассы с целью найти слабые места.

«Небольшие продвижения, которых со временем все же достигают агрессоры, даются им большими потерями», — отметили в DeepState.

Также аналитики обнародовали видео отражения штурма оккупантов, на котором видно, как украинские военные уничтожают технику и личный состав оккупационной армии.

Напомним, российским войскам удалось продвинуться в районе Марьинки, Очеретино и Работино.