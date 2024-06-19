Главное за день: РФ приближается к Торецку. Удары по энергосистеме

Общество



Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры по уголовному делу в отношении граждан Украины Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артем Ена. Их обвиняют в участии в убийстве командира батальона пророссийских боевиков «Спарта» Арсена «Моторола» Павлова и военнослужащего этого террористического подразделения Евгения Гадлия, командира войсковой части корпуса «Народной милиции ЛНР» Александра Колосова. А также заместителя командира войсковой части «ВС ДНР» Алексея Выдрина и покушении на тогдашнего главу группировки «ДНР» Александра Захарченко.



Суд приговорил Погорелова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ена, Чурилов и Тимошенко приговорены к 17, 13 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Погорелов в последнем слове перед оглашением приговора детально описал пытки ради признания в убийстве «Моторолы». По словам Погорелова, описанные им события относятся к 2018 году, а пытали его сотрудники так называемого «Управления по борьбе с организованной преступностью ДНР» под руководством человека по фамилии Захаров.



На территории захваченного Донецка расположено 120 водных объектов. По его словам, ни один из них не пригоден для купания.



В оккупированном Мариуполе демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный».



Установлена личность погибшего украинского военнослужащего, которого жестоко убили российские оккупанты. Кроме того, украинской стороне известны имена российских командиров, отдавшие приказ обезглавить военного.



Аналитик издания BILD пришел к выводу, что война в Украине революционным образом изменила оружейный рынок по трем направлениям: происходит возрождение тяжелых ракетных комплексов, гражданские компании переходят на производство оружия, на рынок вышли компании из стран третьего мира, которые поставляют дешевое оружие по низкой цене.



Боевые действия



По данным военных аналитиков украинского проекта DeepState, войска РФ продвинулись возле Пивничного и Александрополя в Донецкой области.



Войска России ударили по Торецку, Зализному и Роскошному на Донетчине: один человек погиб, еще двое – ранены. В этих населенных пунктах повреждены частные дома, автомобиль и линии электросети.



В ночь на 19 июня в Херсоне российские войска наносили удары по жилым кварталам. В частности, атакована больница, есть раненая, в собственном доме пострадала 44-летняя жительница Херсона.



В ночь на 19 июня армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Украине в одной из центральных областей. Кроме того, во Львовской области в результате ночного удара россиян повреждены воздушные линии электропередач и электрическое оборудование. Кроме этого во Львове пострадал один человек.



В оккупированном Донецке двое людей погибли в результате обстрела в Петровском районе.



На нефтебазе в порту Азова Ростовской области РФ уже вторые сутки продолжается пожар после атаки беспилотников в ночь на 18 июня.



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