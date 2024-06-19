В оккупированном Донецке двое людей погибли из-за обстрела

Глава оккупированной администрации города Донецк Алексей Кулемзин рассказал, что сегодня, 19 июня, двое людей погибли в результате обстрела в Петровском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



По уточненной информации, одна из женщин, которая получили ранения сегодня, умерла в больнице.



Кроме того, на остановке общественного транспорта возле школы №106 погиб 61-летний мужчина.



Ранее мы писали, что трое людей пострадали при обстреле Петрвоского района города Донецк.